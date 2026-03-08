Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»

En Cuntis hay un grupo que no nació en un garaje mítico ni en una gran sala, sino en ese tiempo raro en el que el mundo se quedó en casa y la cabeza buscó aire: la pandemia. Así lo cuenta Javier, cantante y uno de los impulsores de Os Palleiráns, una banda que convierte lo rural —con su memoria, su humor y su orgullo— en un motor musical. La iniciativa surge de esa necesidad de reencontrarse, de «comer el pulpo» y de recuperar el ritual de juntarse, conversar y celebrar lo cotidiano.

El nombre del grupo lo dice todo. Os Palleiráns mira al rural sin nostalgia, lo defiende como identidad viva. Javier lo enlaza con el concepto de la raza palleiro, como símbolo de dignidad sin complejos. «Podemos estar a la altura de un doberman o un gran danés», sostiene. Traducido a su lenguaje: No hace falta disfrazarse de nada para sonar a lo grande. Esa idea, la de una Galicia que se reconoce y se respeta, atraviesa unas letras «muy sencillas», hechas con la materia prima de casa: «Lo que nos contaban nuestros padres y abuelos».

1 | FDV

La banda está formada actualmente por cinco integrantes, con edades entre los 49 y los 57 años. Su experiencia suma perspectiva, oficio y ganas de demostrar que el rock también se hace con kilómetros vividos. Reivindican el aprendizaje y el impulso de seguir adelante, con referencias que van desde Deep Purple a Siniestro Total o Barón Rojo, pero con un objetivo claro que pasa por construir un proyecto propio llamado «Feito na Casa», concebido como una obra de 12 temas, aunque el repertorio total del grupo alcanza 18 canciones. «Que el rock no pare», resume Javier, a modo de lema.

Esa autoría se traduce también en variedad, puesto que Os Palleiráns «tocan distintos palos». Hay temas de blues con gaita, cumbia, folk, pop e incluso un golpe de actualidad bajo el concepto del «rock del disolvente», una invitación a desengancharse del ruido digital. La idea, dice Javier, es que en los conciertos se vuelva a lo esencial «guardando el móvil y disfrutando de la experiencia en directo», porque «esto pasa en nada». Y, aun así, su crítica no es derrotista. La definen como «constructiva, más de empujar que de quejarse».

3 | FDV

Ahora mismo, el grupo está en una fase de impulso, con cuatro canciones grabadas en estudio y con el plan de grabar cinco más, además de rodar un videoclip para su primera gran presentación. Sueñan con un directo con relato de escenarios de aldeas que hoy duermen, palcos con historia «antes de las grandes orquestas», lugares donde —según Javier— todavía late una verdad sobre «la música popular y el esfuerzo de quienes sostuvieron la vida diaria».

También están empezando a trabajar su identidad visual a través de pegatinas con su emblema, ideas de merchandising y una carátula soñada ligada al artista Manuel González «Picasso».

Noticias relacionadas

La meta, contada con retranca y ambición, suena a declaración de intenciones, ya que afirma que quieren ser «los Rolling Stones gallegos». Quieren hacerlo a su manera con una presentación prevista «para septiembre» y la idea de un concierto diurno que mezcle bandas cercanas, actividades culturales y gastronomía. Porque para Os Palleiráns, al final, la música es eso, una excusa para volver a la plaza, mirarse a la cara y recordar que «lo de casa» también puede ser enorme.