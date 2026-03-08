La Orden del Caldo Galego de Mourente impone las capas a sus nuevos cofrades

La Orden del Caldo Galego de Mourente tiene nuevos cofrades. En el acto de imposición de capas, celebrado ayer en el Salón de Plenos de la Deputación de Pontevedra, Javier Tourís, Silvia Iglesias Casas, Eva Blanco Romero, Diego Iglesias López y Javier Acuña Núñez fueron nombrados damas y caballeros de la Orden.

Eva Blanco, de la Alcaldía de Pontevedra, en el acto. | GUSTAVO SANTOS

El programa comenzó con la llegada del presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López Diéguez, quien fue recibido por el presidente de la Orden del Caldo Galego, Antonio Reguera Repiso, y por el presidente de la Festa do Caldo Galego y vicepresidente de la orden, Santiago Laya.

Antonio Reguera charla con el presidente de la Deputación, Luis López (centro). | GUSTAVO SANTOS

El acto dio comienzo a continuación bajo la conducción de Manuel Fernández González. La apertura incluyó la bienvenida institucional del presidente de la Orden del Caldo Galego, seguida de una intervención del presidente de la fiesta y vicepresidente de la entidad organizadora.

Uno de los momentos centrales del programa fue el acto de imposición de capas a las nuevas Donas y Cabaleiros de la Orde do Caldo Galego de Mourente. Tras la lectura del acta correspondiente por parte de la secretaria Silvia Crespo, se procedió al juramento de los nuevos cofrades, que fueron llamados de forma individual para recibir la capa y el correspondiente nombramiento.

El programa incluyó posteriormente la entrega de diplomas a las cofradías participantes, en reconocimiento a su presencia y colaboración en la promoción de la tradición gastronómica vinculada al caldo gallego.

Hoy domingo tendrá lugar la cita más esperada: la gastronómica. Desde las 12 horas se recibirá a los cofrades y autoridades en la carpa de la Festa do Caldo Galego en Mourente, en Areales, número 34. Tras los actos formales, con lectura del pregón a cargo del presentador de la TVG Fran «Cañotas» Rego González, habrá homenajes y actuaciones musicales.

Se podrá degustar la taza de caldo por tres euros (la taza de barro serigrafiada es de regalo) y repetir cuantas veces se quiera, mientras que la cazuela de barro con cocido costará siete euros (también va de regalo): oreja, ternera, lacón, panceta, chorizo, grelos, patata y pan.

Noticias relacionadas

Esta histórica fiesta popular la organiza la Asociación de Veciños «O Castro» de Mourente.