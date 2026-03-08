Las obras viajeras del Museo

En el contexto de la visita a ARCOMadrid para presentar la primera edición de la Bienal de Artes Vivas de Pontevedra, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, visitó dos de las exposiciones más destacadas del año, para las que el Museo de Pontevedra cedió importantes obras: «Maruja Mallo. Máscara y compás», en el Museo Reina Sofía, y «Intolerancia. España en una Europa convulsa, 1914-1945», en la Residencia de Estudiantes.

Domínguez estuvo acompañado en las visitas por la directora del Museo, Ángeles Tilve. En el Reina Sofía, la comisaria de la muestra dedicada a Maruja Mallo, Patricia Molins, les presentó la exposición, en la que ocupa un lugar relevante «Cabeza de muller negra», óleo de 1946 de su serie de retratos bidimensionales, una de las piezas más emblemáticas de la colección del Museo de Pontevedra, que volverá al Edificio Castelao este mes.

En el mismo Museo Reina Sofía, Domínguez visitó la nueva exposición con la que el museo cuenta la historia del arte de los últimos cincuenta años en España y en la que hay una amplia representación de artistas gallegos y de la provincia de Pontevedra, como Menchu Lamas o Antón Patiño.

La guerra civil española

El vicepresidente también visitó la Residencia de Estudiantes, el proyecto heredero de las ideas renovadoras de Francisco Giner de los Ríos inevitablemente ligado a algunas de las figuras más relevantes de la cultura española del siglo XX que allí coincidieron, como Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí.

Noticias relacionadas

En la Residencia de Estudiantes está abierta actualmente la exposición «Intolerancia. España en una Europa convulsa, 1914-1945», que fue presentada a Domínguez y Tilve por su comisario, Miguel Ángel Martorell. En ella se exhiben tres dibujos de Uxío Souto sobre el exilio republicano a Francia al final de la guerra civil a través de los Pirineos, además del icónico dibujo de Castelao «A derradeira lección do mestre», que forma parte del álbum «Galicia mártir» y que posteriormente el propio autor reprodujo en el óleo que se conserva en Buenos Aires y que este verano se exhibirá en el Museo de Pontevedra.