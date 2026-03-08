«O Sabor das Rías Baixas», en Cuntis

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, se acercó a la plaza de la Constitución de Cuntis para degustar los platos inspirados en las fiestas gastronómicas de la provincia que ofrecen tres food trucks que recorrerán los 61 concellos de la provincia al amparo del programa «O Sabor das Rías Baixas».

