Trump avisa a IránJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
Muestra «Non somos números» en Moraña

El colectivo feminista As Moiras inauguró ayer en el Multiúsos de Moraña la exposición fotográfica «Non somos números», una muestra impulsada por la asociación Esmar Non á Violencia, que busca visibilizar la realidad de las violencias machistas y recordar que detrás de cada cifra hay una vida.

