Muestra «Non somos números» en Moraña
El colectivo feminista As Moiras inauguró ayer en el Multiúsos de Moraña la exposición fotográfica «Non somos números», una muestra impulsada por la asociación Esmar Non á Violencia, que busca visibilizar la realidad de las violencias machistas y recordar que detrás de cada cifra hay una vida.
