Homenaje a vecinas de Cerdedo-Cotobade

Las mujeres homenajeadas ayer en Cerdedo-Cotobade. | FDV

Las mujeres homenajeadas ayer en Cerdedo-Cotobade. | FDV

A.L.

Cerdedo-Cotobade

Carmen Rodríguez Puente, Manuela López Leiro, Urcesina Cabanelas Pérez y María Teresa Prado Sueiro fueron homenajeadas ayer en Cerdedo-Cotobade en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.

Se tratas de cuatro vecinas que con su trabajo y dedicación han contribuido a construir y fortalecer la vida social, económica y comunitaria del municipio.

Las cuatro recibieron una placa conmemorativa, un camelio y un regalo de la asociación EVD.

