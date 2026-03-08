Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerdedo-Cotobade

Evaluación de las necesidades energéticas

Evaluación de las necesidades energéticas

Evaluación de las necesidades energéticas | FDV

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, evaluó las necesidades energéticas del Concello de Cerdedo-Cotobade en una reunión de trabajo con su alcalde, Jorge Cubela López.

