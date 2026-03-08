Cinco calles apagarán las luces por la Hora del Planeta

Sanxenxo se sumará un año más, y ya van nueve consecutivos, a la Hora del Planeta, una iniciativa de la organización WWF que este año tiene como lema «Apaga la luz. Defiende el planeta». Será el sábado 28 de marzo cuando se apaguen durante sesenta minutos, de 20.30 a 21.30 horas, la Rúa Madrid, el Puerto Deportivo, el Paseo de Silgar, la Avenida de Galicia y Rafael Picó.

Este gesto simbólico busca concienciar sobre la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Sanxenxo se une así a miles de ciudades en todo el mundo que participan en la que se considera la mayor campaña de movilización ambiental a nivel global.