Termalismo

Más de cien personas participan en +Benestar

R. P.

Sanxenxo

Más de 100 personas de 24 concellos de la provincia disfrutarán a partir de este domingo del programa de termalismo de la Diputación de Pontevedra +Benestar, con estancias en el Talaso Hotel Louxo La Toja, en O Grove, y en el Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo.

