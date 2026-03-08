Una campaña echa por tierra los bulos machistas en la red

«Hay denuncias falsas masivas, hombres asesinados ocultos o suicidios silenciados», «Ella habla y yo voy a la cárcel», «Las barreras laborales, la hendidura salarial y los techos de cristal son una invención: hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades», «La Ley contra la Violencia de Género criminaliza a los hombres»... Son solo algunos ejemplos de los bulos machistas que circulan por las redes sociales y que los sectores más reaccionarios de la sociedad se encargan de amplificar a través de campañas perfectamente orquestadas.

Coincidiendo con la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, la agrupación socialista de Pontevedra decidió lanzar una campaña con la que pretende concienciar sobre este constante bombardeo de bulos y en la que insta a la ciudadanía a combatirlos con datos, información contrastada y agenda feminista. Lo hace a través de un vídeo difundido por Instagram, Facebook, TikTok y Twitter y protagonizado por el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, la parlamentaria autonómica Paloma Castro y los concelleiros Yoya Blanco, Manuel Fariña, Marcos Rey y Carmen Hermo.

Tal y como explica Puentes, «se trata de una pieza audiovisual en la que ponemos el foco en esas mentiras machistas que colonizan las redes y que tienen el objetivo de construir un relato que busca erosionar la confianza en las políticas de igualdad y en el propio sistema democrático». Una proliferación de contenidos falsos, misóginos y manipulados en el campo digital que, según denuncia a diputada Paloma Castro, «constituye una amenaza real para la igualdad entre mujeres y hombres, cuestionando el feminismo, banalizando o negando la violencia machista y perjudicando a la imagen de las mujeres».

La campaña de los socialistas de Pontevedra hace hincapié en los nocivos efectos de estos «ciberguetos antifeministas», que encuentran cada vez más eco entre la juventud: «Dos de cada tres adolescentes desprecian el feminismo. Ese es el coste de la desinformación. Si el machismo se organiza en las redes, la democracia debe responder con más igualdad».

Denuncias falsas

Entre los bulos que se desmienten en esta campaña figura el de que «La mayoría de las denuncias que presentan las mujeres por violencia de género son falsas», que se cae con los datos del propio Consejo General del Poder Judicial en la mano, ya que estas denuncias falsas representan solo el 0,02% del total.

El PSOE también entra a rebatir esa supuesta igualdad de oportunidades que promulgan los «cibermachistas», subrayando que, en la actualidad, menos de un 3% de los CEO de las empresas son mujeres y que únicamente ocupan entre un 22 y un 29% de cargos directivos y puestos en consejos de administración.

La realidad en cifras

Son ejemplos que sirven para poner el foco en una realidad el que la brecha salarial ronda el 16% en Galicia, que un 83% de las mujeres reconocen tener miedo cuando vuelven a casa solas por la noche, que el 14,5% de las mujeres de 16 o más años que residen en España sufrieron violencia sexual, que solo una de cada cuatro mujeres llega a ser catedrática, que una de cada tres mujeres con discapacidad está en riesgo de pobreza... «Y un largo etcétera de desigualdades por las que, a las puertas del 8M, los demócratas debemos poner pie en pared y evitar que crezcan mensajes que cuestionan derechos básicos de las mujeres y banalizan la violencia machista», recuerda el grupo socialista de Pontevedra.

Se puede ver el vídeo en los siguientes enlaces: seguintes enlaces: https://www.instagram.com/p/DVk_hxxjKwn/ , https://vm.tiktok.com/ZNRmwnMhD/https://www.facebook.com/reel/1633381784341030 ; https://x.com/PSOEPonte/status/2030213847164858790?s=20