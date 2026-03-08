El BNG denuncia cortes por las obras en Poio
El BNG de Poio denuncia que las obras de la PO-308 provocan cortes de tráfico sin aviso en la bajada a Rúa Palestina, obligando a vecinos de garajes a circular en dirección prohibida y poniendo en riesgo la seguridad vial, algo que, señala, está generando continuas quejas vecinales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- El mayor parque urbano de Pontevedra se estrenará a finales de 2026
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Otra oportunidad para dos frailecillos
- Marín celebra hoy el desfile de Carnaval que tuvo que aplazar el día 15
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje