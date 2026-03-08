Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump avisa a IránJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

El BNG denuncia cortes por las obras en Poio

El BNG de Poio denuncia que las obras de la PO-308 provocan cortes de tráfico sin aviso en la bajada a Rúa Palestina, obligando a vecinos de garajes a circular en dirección prohibida y poniendo en riesgo la seguridad vial, algo que, señala, está generando continuas quejas vecinales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents