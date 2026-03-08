Avanzan las obras del ciclo del agua en cuatro parroquias del municipio

Sanxenxo avanza en su objetivo: Dotar a todas las viviendas del municipio de agua y abastecimiento alcanzando un total de 726 viviendas. En estos momentos las obras, incluidas en el Ciclo de Agua y ejecutadas por la empresa concesionaria, se concentran en cuatro parroquias con un valor de 256.520 euros: Sustitución de colectores y saneamiento en Rúa Progreso y O Vento (32.101 euros), red de abastecimiento y saneamiento en Salgueira (115.318 euros), red de saneamiento en Paxariñas (58.178 euros) y red de saneamiento y abastecimiento en Buezas (50.923 euros).

Estas actuaciones beneficiarán a un total de de 62 viviendas y dos hoteles.