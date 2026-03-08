El 78% de la plantilla del área sanitaria son mujeres

El área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés destaca el papel esencial de las profesionales en el funcionamiento y desarrollo del sistema sanitario público gallego con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Según los datos recogidos en el I Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes en el Servizo Galego de Saúde (2021-2024), las mujeres representan el 77,8 % del personal adscrito al Sergas, una realidad que pone de manifiesto su peso como trabajadoras en la sanidad pública.