El 78% de la plantilla del área sanitaria son mujeres
A.L.
Pontevedra
El área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés destaca el papel esencial de las profesionales en el funcionamiento y desarrollo del sistema sanitario público gallego con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Según los datos recogidos en el I Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes en el Servizo Galego de Saúde (2021-2024), las mujeres representan el 77,8 % del personal adscrito al Sergas, una realidad que pone de manifiesto su peso como trabajadoras en la sanidad pública.
