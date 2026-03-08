Más de 2.000 kilos de aceite doméstico reciclado en 2026

El Concello de Pontevedra ha hecho balance de la recogida de aceite doméstico usado tras el cierre de los dos primeros meses del año 2026, registrando unas cifras que confirman la consolidación y buena acogida de este servicio entre el vecindario. Durante los meses de enero y febrero se recuperaron un total de 2.192 kilos de este residuo siguiendo una tendencia al alza al pasar de los 1.030 kilos recuperados en el mes de enero a los 1.162 kilos alcanzados en febrero. Cabe recordar que el registro global de 2025 fue de 2.083 kilos tratados.

El concelleiro de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, encargado de la gestión de residuos en el municipio, quiso poner en valor la excelente respuesta del vecindario, destacando «la buena acogida que está teniendo esta nueva propuesta de reciclaje que es la primera vez que se oferta con carácter global en todo el territorio del concello». También recordó que la red de colectores está pensada para dar la mejor respuesta posible y adaptarse a las demandas de la ciudadanía por eso «la colocación de los colectores podrá ser modificada en el futuro toda vez que pueden ser reubicados en función del uso que puedan tener e, incluso, podrán ampliarse el número que están instalados», aclaró Moreda.

La recogida se realizó a través de los distintos colectores distribuidos de manera estratégica por todo el municipio. En el ámbito urbano y periurbano, destacan los depósitos situados en el Mercado de Abastos, paseo de Colón, plaza de Barcelos, calle Rodríguez Seoane, Virxinia Pereira Renda, Eduardo Pondal, plaza de Ponte Boleira, María Victoria Moreno, la intersección de Joaquín Costa con José Casal, calle Alemania y Avenida de Vigo.

La red también tiene una fuerte implantación en las parroquias del rural, prestando servicio en lugares de convivencia vecinal de Lérez, Cerponzóns, Alba, Campañó (Sabarís y local social de Cabaleiro), Lourizán, Tomeza, Marcón, Salcedo, Verducido, Santa María de Xeve, Santo André, Bora, Mourente, Ponte Sampaio, Canicouva y la plaza de Estribela. A estos puntos se suma también el Punto Limpo Fixo situado en las instalaciones de la empresa concesionaria del servicio de gestión de residuos Prezero, en O Campiño.