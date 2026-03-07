La UNED ofrece un curso de ajedrez

La UNED en Pontevedra celebrará entre el lunes 9 de marzo y el 26 de mayo el curso formativo «Ajedrez Perfeccionamiento–Piensa, Juega y Gana», una actividad de extensión universitaria orientada a promover el aprendizaje del ajedrez como herramienta educativa, cultural y de desarrollo cognitivo. Tiene 40 horas lectivas.