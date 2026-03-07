Trenes turísticos con olor a camelia

Los Trenes Turísticos de Galicia están de vuelta. Como cada año, proponen «un fascinante viaje» en el que descubrir distintos rincones con encanto de toda la provincia y otros puntos de la comunidad, incluidos los siempre atractivos jardines de pazos repletos de camelias, que en esta época del año están en flor.

Todo ello aderezado con la gastronomía local y visitas bodegas, castros, villas medievales, monasterios y castillos.

Esta mañana comenzó una nueva edición, y lo hizo, precisamente, con la flor de Galicia. Esta vez con un recorrido iniciado en la estación de tren de Santiago de Compostela que llevó a los viajeros desde el apeadero de Vilagarcía a lugares tan emblemáticos como el Pazo Quinteiro da Cruz (Concello de Ribadumia), con más de un millar de variedades de camelias, y a los jardines del pontevedrés Pazo de Lourizán.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó esta mañana en el arranque de la campaña 2026 del programa Trens Turísticos de Galicia. / Iñaki Abella

También aparece en la visita, que se repetirá el día 21, el llamativo Pazo de Rubianes (Vilagarcía), ahora en manos de Bodegas Arzuaga y que dispone de más de 9.000 camelios de 800 especies diferentes –como la japónica, reticulata, sasanqua, crysanta y la sinensis o camelia del té– en un parque botánico con árboles centenarios, algunos de ellos protegidos y catalogados como «Árbores Senlleiras».

Unos árboles, por cierto, entre los que no faltan magnolios grandiflora, plátanos de sombra, palmeras, eucaliptos «globulus», eucaliptos piperitas, fresnos, acacias, cipreses característicos de distintas partes del mundo, sauces, robles americanos, roble gallego, el álamo plateado ni el ciprés de los pantanos.

Como este «Jardín de Excelencia Internacional de Camelias», los antes citados forman parte de Itinerario Europeo de Jardines Históricos, lo cual dota de mayor atractivo, si cabe, a los Trenes Turísticos de Galicia, fruto de la colaboración de Renfe, la Xunta y el Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico (Inorde).

Una propuesta con la que «poner en valor el patrimonio natural y cultural de Galicia» ofreciendo «un modelo de turismo diferente, de la mano del ferrocarril», destacan en Renfe.

Un momento de la visita a Quinteiro da Cruz. / Iñaki Abella

Son trece las rutas disponibles, pues junto a la Camelia en Flor, aparecen la Ruta de los Faros, Ruta del vino de la Ribeira Sacra-Río Sil, Ruta del Vino de la Ribeira Sacra-Río Miño, Ruta de los Monasterios y la Ruta del vino de Valdeorras-Ribeira Sacra.

A las que se suman el Tren del Vino Rías Baixas, Tren del Vino de O Ribeiro/Rías Baixas, Tren de la Ruta de As Mariñas, Tren del Vino Monterrei, Tren de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia, el Tren Museo Estrella Galicia) y A Coruña de 1906 y el Tren de la Ruta de los Quesos de Galicia.

Dicho de otro modo, «escapadas que suponen una experiencia integral que ofrece a los viajeros la comodidad de subir al tren y dejarse llevar» de la mano de guías oficiales de Turismo de Galicia, cuyo director, Xosé Merelles, se sumó esta mañana al arranque de la campaña 2026 del programa Trens Turísticos de Galicia.