Distintivos Adeac
Sanxenxo amplía a nueve su oferta de Senderos Azules, uno más que en 2025
El concelleiro de Turismo, Juan Deza, recogió ayer en Valencia un nuevo distintivo ambiental para la Ruta del Con da Romaíña-Con da Ventureira
Sanxenxo cuenta este año con nueve Senderos Azules, uno más que en 2025. El concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, acudió ayer al Castillo de Cullera, en Valencia, para recoger los galardones. «O noso obxectivo é seguir recuperando os espazos naturais para desfrute de veciños e visitantes tanto no litoral como no interior», aseguró.
El programa Senderos Azules de la Adeac vuelve a crecer con nuevas sendas que ya superan los 1.200 kilómetros. Para este año Adeac-Fee ha recibido cerca de doscientas candidaturas de 150 municipios diferentes, en 24 provincias de 12 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Región de Murcia) y una ciudad autónoma (Melilla). El galardón destaca el compromiso de municipios y administraciones públicas en la recuperación y puesta en valor de senderos y caminos que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible de nuestro entorno.
En Sanxenxo forman parte de esta lista para 2026 la Ruta de los Carballos de Aldariz, la Senda Fluvial del Río Pintillón, el Sendero Litoral Areas-Punta Festiñanzo, el Sendero Litoral Canelas-Punta Cabicastro, el Sendero Litoral Montalvo-Major, el Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo, el Sendero Litoral Sanxenxo-Portonovo y el Sendero Mágico de A Lanzada y la Ruta del Con da Romaíña-Con da Ventureira.
