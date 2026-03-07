De San Gimignano ao colexio San Clemente

Grazas ao programa Erasmus+, o colexio San Clemente de Caldas acolleu esta semana a dúas mestras da Escola Primaria de San Gimignano (Toscana). Durante a súa estancia de jobshadowing, as docentes italianas mergulláronse no día a día do centro caldense, poñendo o foco en dous dos nosos piares: a Radio Escolar e a Atención á Diversidade, en estreita colaboración co departamento de orientación.