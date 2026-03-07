El quinto Certamen de Bandas y el pregón abren la Semana Santa

La Semana Santa 2026 de Sanxenxo arrancará el próximo sábado 28 de marzo con la celebración del V Certamen de Bandas Cofrades, un evento ya consolidado en el calendario cofrade de la villa. En esta esperada quinta edición participarán la Agrupación Musical Nuestra Señora del Nordés (Ferrol), la Sección Musical Vera Cruz (Santiago de Compostela) y la Banda de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro (Sanxenxo).

El certamen regresará a su ubicación habitual en la Praza dos Barcos, dando comienzo a las 18.00 horas. Desde las 17.45 horas, las formaciones realizarán un pasacalles por distintas calles de la villa, partiendo desde el Paseo de Silgar, Rúa de Madrid y la Rúa Sanxenxo, para confluir todas ellas en la Praza dos Barcos y dar por iniciada esta nueva edición.

A las 20.45 horas, en el Templo Pequeño, tendrá lugar el pregón de la Semana Santa 2026, que correrá a cargo de María Teresa Fernández Talaya, Cronista Oficial de la Villa de Madrid, licenciada en Geografía e Historia y doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.

El día 29, Domingo de Ramos, la jornada comenzará a las 12.30 horas con la bendición de los ramos en el atrio del Nuevo Templo, seguida de la procesión alrededor del mismo y la celebración de la Santa Misa. Por la tarde, a las 20.45 horas, el Nuevo Templo acogerá un concierto de música sacra.