Celebrado en Valencia
El Puerto de Marín ahonda en la descarbonización en el primer congreso nacional
Suárez Costa destaca también la mejora en la digitalización como objetivo de la entidad
José Benito Suárez Costa, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín regresó de Valencia tras la celebración del I Congreso Nacional Portuario al que asistieron más de 650 personas durante esta semana. Suárez Costa viajó acompañado de varios directivos de la Autoridad Portuaria dada la importancia de los temas debatidos en las diferentes ponencias que se organizaron en torno a doce mesas redondas y cuatro conferencias. El presidente de la Autoridad Portuaria aprovechó para mantener contacto con diferentes empresas navieras y consignatarias que puedan operar en un futuro por el puerto.
Suárez Costa señaló que algunos de los principales asuntos de debate en el Congreso «son precisamente los grandes retos que estamos asumiendo en este momento en el Puerto de Marín como el de la digitalización de servicios y el impulso a la sostenibilidad con el nuevo proyecto de electrificación de los muelles de la terminal de contenedores».
El Congreso abordó la digitalización como uno de los grandes factores de competitividad de los puertos, que convierta al conjunto del sistema portuario español «en un referente como motor económico, nodo logístico estratégico y pionero en innovación y sostenibilidad». Otra de las cuestiones que estuvieron presentes durante estos días fueron la necesidad de reforzar la colaboración público-privada.
