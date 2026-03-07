Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Puertas abiertas del CHOP para los MIR

El Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) celebra el próximo día 26 una jornada de puertas abiertas para explicar su modelo a los futuros médicos internos residentes (MIR). Se trata de atraer a estos estudiantes para el próximo curso y en la jornada podrán conocer los servicios hospitalarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents