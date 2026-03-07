Poio
El PSOE reclama al Concello un impulso para las sendas litorales
El PSOE de Poio ha pedido al gobierno local que reactive los proyectos de transformación del litoral y concrete un calendario para el desarrollo de las sendas previstas en distintos puntos del municipio. La formación sostiene que existe una hoja de ruta ya definida para conectar espacios como Pontevedra-Lourido, A Seca-Combarro y Chancelas-Covelo, con actuaciones orientadas a mejorar la movilidad sostenible, la seguridad y la calidad del espacio público, además de reforzar la actividad económica y el valor patrimonial de la costa.
Los socialistas también reclaman mayor capacidad para captar fondos europeos y atraer inversiones estructurales, al considerar que Poio corre el riesgo de quedarse rezagado respecto a otros concellos del entorno. En este contexto, defienden retomar proyectos vinculados al saneamiento, la recuperación del litoral, la puesta en valor de núcleos tradicionales y el patrimonio.
