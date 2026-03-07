Pontevedra está llamada a salir este domingo a la calle por el 8M

La ciudadanía está llamada este domingo a salir a la calle en Pontevedra con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para reivindicar una igualdad plena y real en todos los ámbitos de la vida: laboral, educativo, sanitario, familiar, social...

La principal convocatoria tendrá lugar esta tarde, a las 18 horas, convocada por la Marcha Mundial das Mulleres bajo el lema «Feminismo é Revolución, terra viva, pobos libres, vidas dignas!», que partirá de la Praza da Peregrina.

También convocan en Marín: 19 horas, Praza 8 de Marzo.

Previamente, en Pontevedra el colectivo transfeminista Fulanas convoca a las 11.30 horas otra marcha, también con salida desde A Peregrina.