Opromar reivindica en Marín a las mujeres del sector a través del arte

El arte volvió a convertirse ayer en una forma de reconocimiento colectivo hacia las mujeres vinculadas al mar. La Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín (Opromar) celebró en el Museo Manuel Torres la entrega de premios del III certamen artístico «Mujeres del Mar, inspiradoras de arte», una iniciativa que busca visibilizar el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el sector marítimo-pesquero. El jurado, integrado por profesionales del ámbito artístico y representantes de la organización, otorgó el primer premio al artista Rafael Jiménez Ambel, cuya obra fue seleccionada entre las piezas presentadas en esta tercera edición del certamen.

El jurado inspecciona las obras. | FDV

La iniciativa forma parte de una línea de trabajo que Opromar impulsa desde hace años para reivindicar el papel de las mujeres en un sector clave para la economía y la identidad de Galicia. Durante el acto, el director gerente de la organización, Juan Carlos Martín Fragueiro, subrayó que el objetivo del certamen es contribuir a visibilizar una realidad que durante décadas ha permanecido en segundo plano.

Según recordó, la presencia femenina es determinante en el conjunto de la actividad marítimo-pesquera. En Galicia, por ejemplo, tres de cada cuatro profesionales del marisqueo son mujeres, mientras que su presencia también es mayoritaria en ámbitos como la transformación o la comercialización de productos del mar. Sin embargo, esa relevancia no siempre se traduce en presencia en los espacios de decisión dentro del propio sector.

«Este certamen es una forma de reconocer un trabajo esencial que durante mucho tiempo ha sido invisible. Las mujeres están presentes en todos los eslabones de la cadena del mar y son parte fundamental de la vida económica y social de nuestras comunidades costeras», señaló Martín Fragueiro.

El certamen reunió a 22 artistas de diferentes edades y estilos, que participaron en la jornada creativa celebrada el pasado 27 de febrero y que culminó con la exposición de las obras y el fallo del jurado. Las piezas podrán visitarse durante todo el mes en el vestíbulo del Concello de Marín.

El acto contó también con la participación de la concejala de Medio Ambiente, Cultura, Benestar Social e Igualdade del Concello de Marín, Marián Sanmartín, y del representante de la Secretaría General de Pesca, Manuel Pablos, quienes destacaron el valor de una iniciativa que reconoce la contribución de las mujeres al sector y refuerza el vínculo entre la ciudadanía y la cultura marinera.

Noticias relacionadas

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, encargada de cerrar el acto, destacó que las mujeres vinculadas a la actividad marítima representan «un pilar esencial de las comunidades costeras» y subrayó el trabajo que desarrollan mariscadoras, rederas, percebeiras, trabajadoras de la industria transformadora y profesionales de otros ámbitos relacionados con el mar.