O PSOE leva a Cubela á Valedora do Pobo

O PSOE de Cerdedo-Cotobade vén de rexistrar unha queixa formal ante a Valedora do Pobo para que investigue o que considera «un uso partidista, opaco e continuado dos recursos públicos municipais por parte do alcalde, Jorge Cubela López». Segundo denuncian, o alcalde «perverte as canles oficiais do Concello, especialmente as redes sociais institucionais».