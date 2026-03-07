O PSOE leva a Cubela á Valedora do Pobo
O PSOE de Cerdedo-Cotobade vén de rexistrar unha queixa formal ante a Valedora do Pobo para que investigue o que considera «un uso partidista, opaco e continuado dos recursos públicos municipais por parte do alcalde, Jorge Cubela López». Segundo denuncian, o alcalde «perverte as canles oficiais do Concello, especialmente as redes sociais institucionais».
