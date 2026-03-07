Movimiento asociativo
Nace una voz vecinal para Mollavao
El nuevo colectivo convoca una reunión de presentación el día 12
El vecindario de Mollavao celebrará la próxima semana a primera reunión oficial de la recientemente constituida Asociación Veciñal del barrio, una entidad creada este mismo año «con la voluntad de consolidar al movimiento vecinal que viene trabajando en el barrio desde el año 2017», según sus promotores, que añaden que «la formalización como asociación supone ahora un paso adelante que refuerza a la organización colectiva, permite un diálogo directo con las instituciones y dota al movimiento de una estructura estable para representar los intereses comunes del vecindario».
Su nacimiento llega en vísperas de «obras clave tras años de abandono» y citan la reforma de la calle Rosalía de Castro o el derribo de los antiguos chalés militares abandonados. Entre sus objetivos sitúan «dar voz a toda el vecindario y defender los intereses comunes ante las administraciones públicas». Han convocado una reunión de presentación para el jueves día 12, a las 20.00 horas, en el salón de actos del edificio de la Xunta en Campolongo.
- Dos policías locales salen ilesos tras caer con su coche por un desnivel en una persecución nocturna en Pontevedra
- El mayor parque urbano de Pontevedra se estrenará a finales de 2026
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro