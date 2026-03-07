Nace una voz vecinal para Mollavao

El vecindario de Mollavao celebrará la próxima semana a primera reunión oficial de la recientemente constituida Asociación Veciñal del barrio, una entidad creada este mismo año «con la voluntad de consolidar al movimiento vecinal que viene trabajando en el barrio desde el año 2017», según sus promotores, que añaden que «la formalización como asociación supone ahora un paso adelante que refuerza a la organización colectiva, permite un diálogo directo con las instituciones y dota al movimiento de una estructura estable para representar los intereses comunes del vecindario».

Su nacimiento llega en vísperas de «obras clave tras años de abandono» y citan la reforma de la calle Rosalía de Castro o el derribo de los antiguos chalés militares abandonados. Entre sus objetivos sitúan «dar voz a toda el vecindario y defender los intereses comunes ante las administraciones públicas». Han convocado una reunión de presentación para el jueves día 12, a las 20.00 horas, en el salón de actos del edificio de la Xunta en Campolongo.