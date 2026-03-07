Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mourente abre hoy los actos de la Festa do Caldo con los nuevos cofrades

R. P.

Pontevedra

La parroquia de Mourente inicia hoy la XXXIV Festa do Caldo Galego con un acto en la Diputación de Pontevedra de imposición de capas a los nuevos cofrades, precedido por la recepción de cofradías invitadas procedentes distintos puntos España —Asturias, León, Bilbao, Madrid o Tenerife— y Portugal. Por la noche, el recinto festivo Mourente acogerá una verbena con el grupo Sauda y gustación de productos.

Mañana domingo se desarrollará el día grande, concebido como una jornada abierta y de acceso libre bajo grandes carpas. Para la elaboración del caldo «al estilo la abuela» se emplearán productos gallegos en cantidades destacadas: 290 kilos de ternera, 84 de lacón, 210 de oreja, 120 de morro, 160 de panceta, sesenta de cacheira, setenta de chorizo, sesenta degallina y cien de espinazo y carcasa de pollo, además de 920 manojos de grelos y nabizas, noventa kilos de repollo, diez de habas, 390 de patatas y dos kilos de unto. El programa incluirá el pregón de Fran Cañotas y actuaciones de Os Alegres Mourente, la Coral de Mourente y una agrupación portuguesa.

