El futuro barrio de San Mauro debe tener un estudio de tráfico y mejorar el colector de Os Gafos

El Proyecto de Interés Autonómico (PIA) que impulsa la Xunta para habilitar suelo residencial entre A Parda y O Marco, requiere de varias actuaciones paralelas previas a la ejecución de las dos mil viviendas previstas a lo largo de los próximos doce años.

Así, la Axencia Galega de Infraestruturas señala que el plan debe incluir un estudio de tráfico en el que se analice la capacidad de las carreteras autonómicas, en especial la PO-542, y de sus elementos (glorietas, intersecciones o accesos) para absorber el tráfico generado por el ámbito, tanto en el año de puesta en servicio, como en el año horizonte, 20 años desde la puesta en servicio.

Además, deben recogerse los mapas estratégicos de ruido de la cuarta fase y las zonas de servidumbre acústica del tramo de la carretera PO-542 que discurre en las cercanías del ámbito.

Así consta en la autorización ambiental ya otorgada al proyecto, que hace especial hincapié en las redes de agua y alcantarillado. En el caso del saneamiento, se propone la conexión a la red existente en la calle Conde de Bugallal, para lo que será necesario la renovación de dos tramos del colector de margen del río de Os Gafos, en el entorno de la estación de autobuses y entre las calles General Rubín y Manuel del Palacio.

Esta actuación se incluye a propuesta del Concello. Su informe señalan que «con respeto a la red de abastecimiento, para dotar al ámbito el caudal estimado en 1.977 m3/día (22,88 l/s) se consideran suficientes las instalaciones ya existentes, es decir, las captaciones, estación de tratamiento de agua potable, los diferentes depósitos y tuberías».

En cambio, «sobre las aguas residuales, el caudal asciende a 1.466 m3/a dice (17,97 l/s) a lo que habría que incrementar las aguas procedentes de las infiltraciones. En la documentación presentada se deja constancia de que la infraestructura de evacuación de aguas existente en Pontevedra en la actualidad no sería capaz de asumir ese caudal estimado por la nueva urbanización dado que el colector de margen del río de Os Gafos no dispone de capacidad suficiente. La solución pasa por mejorar esa capacidad, sin tener que recurrir a bombeos (con el ahorro energético que supone) e intervenir en dos tramos del citado colector».

Entre los particulares, las alegaciones hacían referencia al hecho de que «la cesión de terrenos públicos frente a la afección a terrenos privados resulta insignificante». Asimismo, manifiestan «la incongruencia de que la primera fase del plan se inicie con la edificación de vivienda libre cuando el objetivo es cubrir el déficit de vivienda con la creación de viviendas de promoción pública».

También alertan de que «se obvia la ausencia de transporte público de la ciudad y aborda solo tangencialmente e la conexión a pie y en bicicleta con el resto del casco urbano. Además, se ignoran completamente las conexiones viarias hacia el oeste a través de la trama existente entre el ámbito y la avenida Conde de Bugallal» n