Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Exposición de pintura hoy en la Cultural

El Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo acoge hoy la inauguración de la exposición de pintura de la artista Rosa Crespo, nacida en Brasil pero marinense de adopción, que tiene a la camelia como fuente de inspiración, tanto en su obra como cultivadora. La muestra se abre a las 20.00 horas de hoy.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents