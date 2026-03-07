Los escolares diseñan su «paseo de las estrellas» con científicas

El Concello de Vilaboa desarrollará en los centros educativos del municipio la actividad «Paseo de las Estrellas Científicas», una propuesta educativa y participativa orientada a visibilizar a mujeres referentes en el ámbito de la ciencia y a despertar vocaciones entre el alumnado. La iniciativa se llevará a cabo en el CPI O Toural y en el CEP Riomaior, donde se instalarán estrellas en los corredores dedicadas a investigadoras destacadas como Begoña Vila, Amparo Alonso Betanzos, Elena Vázquez Cendón, Marisol Soengas, María Victoria Lareu, Peregrina Quintela, Aida Fernández Ríos, Alicia Estévez Toranzo o Yasmina Martínez Barciela, entre otras.

El programa incluirá además la participación de investigadoras vinculadas al entorno de Vilaboa, que compartirán con el alumnado su experiencia profesional y personal. Entre ellas figuran Zeltia López Gallego, especialista en quirópteros; Romina Fernández Poceiro, coordinadora de ensayos clínicos; Silvana Poceiro Fernández, técnica de investigación en el CSIC; María Pilar Paredes Ríos, física y docente de Formación Profesional; Alexandra Rodríguez Pereiras, investigadora en ecología y cambio global; y Bea Lago Núñez, técnica de laboratorio en la Misión Biológica de Galicia.

La actividad busca acercar la ciencia a la comunidad educativa de una manera accesible y atractiva, al tiempo que pone en valor referentes femeninos próximos y actuales. El objetivo es favorecer que niñas y niños conozcan de primera mano cómo es el trabajo científico y puedan proyectar su futuro en este ámbito desde edades tempranas.

El «Paseo de las Estrellas Científicas» se desarrollará en dos jornadas. En el CEP Plurilingüe Riomaior tendrá lugar el 11 de marzo, con tres sesiones dirigidas al alumnado de Primaria, mientras que en el CPI O Toural se celebrará el 12 de marzo, con dos sesiones destinadas al alumnado de Primaria y ESO. En total, serán cinco encuentros en los que la ciencia llegará a las aulas a través de testimonios cercanos e inspiradores. Además, el alumnado recibirá una chapa conmemorativa como recuerdo de la jornada.