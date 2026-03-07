Convocados los vecinos para los planes del Casco Vello y Cantodarea

El Concello de Marín da un nuevo paso en el desarrollo del Plan Especial de Protección para el Casco Vello y el Barrio de Cantodarea con la convocatoria de diversas mesas de participación pública. Tras una primera fase de contacto con los grupos políticos de la Corporación Municipal, estas jornadas pretenden escuchar a los vecinos y a los sectores implicados para asentar las bases de la mejora y conservación de estos barrios.

Las sesiones de trabajo con los vecinos y propietarios de inmuebles en estas zonas serán el 11 de marzo a las 19.00 horas en el Museo Torres e incluyen una explicación técnica sobre el marco normativo de ambos barrios, los objetivos de la rehabilitación y las limitaciones físicas del casco histórico. Posteriormente, los asistentes se dividirán por zonas para identificar problemáticas específicas y proponer soluciones que se pondrán en común al final del encuentro. Habrá también mesas técnicas sectoriales los días 12 y 13 de marzo con, comerciantes, hosteleros y propietarios de negocios de estas zonas, junto a transportistas, así como arquitectos, empresas promotoras e inmobiliarias.

Se abordarán cuestiones críticas para el tejido económico como la accesibilidad, la carga y descarga, la regulación de terrazas, el flujo peatonal y la visibilidad comercial, junto al estado de las edificaciones y los criterios de restauración, entre otros asuntos.