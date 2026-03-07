Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaxes

Cinco «mulleres que fan Poio»

Unha veciña por parroquia, distinguidas no municipio, mentras que A Lama pon en valor tres traxectorias vitais e Barro elixe as suas «mulleres favoristas»

Veciñas de Poio homenaxeadas, co alcalde

R. P.

Poio

O Concello de Poio rendeu homenaxe onte a Mari Carmen Pazos García, Carmen Soto Buceta, Susa Vicente Pérez, Rosalina Gómez Pereira e Magdalena Rosales Pazos, cinco veciñas do municipio, unha de cada parroquia, que ao longo da súas vidas se converteron en referentes de fortaleza, superación e valentía.

Mulleres recoñecidas na Lama. | FDV

«Cinco mulleres e cinco referentes que representan o traballo constante, a xenerosidade, a capacidade de estar sempre, a forza e o exemplo que deixa pegada nas persoas que as rodean. Cada unha delas, coa súa historia, co seu camiño e coa súa maneira de ser, contribuíu a abrir portas e facer de Poio un concello mellor», subliñou o alcalde, Ángel Moldes.

Foi no Pazo Besada, durante o acto central «Mulleres que fan Poio», organizado para conmemorar o Día Internacional da Muller e que contou coa asistencia da concelleira de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, outros membros da corporación, familiares e representantes dos colectivos locais, entre outros.

Pola sua bande, e organizado polo Centro de Información á Muller (CIM), o Concello da Lama celebrou onte un acto institucional con motivo do Día Internacional da Muller, no que se rendeu homenaxe a tres mulleres do municipio pola súa traxectoria vital e laboral.

Durante o acto foron recoñecidas Enma Ramos Medialdea, Lourdes Durán e Milagros Cordeiro Durán, ás que se lles fixo entrega dun ramo de flores e dunha metopa conmemorativa como mostra de agradecemento polo seu exemplo de esforzo, dedicación e compromiso ao longo da súa vida profesional.

Asimesmo, a Concellería de Igualdade de Barro celebra hoxe sábado unha actividade de conmemoración do 8M.

Trátase da II edición de «As Mulleres Favoritas de Barro» , unha iniciativa na que a veciñanza elixe a unha muller significativa na súa vida, a quen expresar o seu agarimo e respecto nunha homenaxe en forma de exposición.

O acto estará conducido por duas mozas locais, Alba Novo e Alicia Ortigueira, baixo a dirección da concelleira de Igualdade, Lia Rodriguez, e farase entrega do cadro correspondente a cada muller elexida.

