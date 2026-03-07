Homenaxes
Cinco «mulleres que fan Poio»
Unha veciña por parroquia, distinguidas no municipio, mentras que A Lama pon en valor tres traxectorias vitais e Barro elixe as suas «mulleres favoristas»
O Concello de Poio rendeu homenaxe onte a Mari Carmen Pazos García, Carmen Soto Buceta, Susa Vicente Pérez, Rosalina Gómez Pereira e Magdalena Rosales Pazos, cinco veciñas do municipio, unha de cada parroquia, que ao longo da súas vidas se converteron en referentes de fortaleza, superación e valentía.
«Cinco mulleres e cinco referentes que representan o traballo constante, a xenerosidade, a capacidade de estar sempre, a forza e o exemplo que deixa pegada nas persoas que as rodean. Cada unha delas, coa súa historia, co seu camiño e coa súa maneira de ser, contribuíu a abrir portas e facer de Poio un concello mellor», subliñou o alcalde, Ángel Moldes.
Foi no Pazo Besada, durante o acto central «Mulleres que fan Poio», organizado para conmemorar o Día Internacional da Muller e que contou coa asistencia da concelleira de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, outros membros da corporación, familiares e representantes dos colectivos locais, entre outros.
Pola sua bande, e organizado polo Centro de Información á Muller (CIM), o Concello da Lama celebrou onte un acto institucional con motivo do Día Internacional da Muller, no que se rendeu homenaxe a tres mulleres do municipio pola súa traxectoria vital e laboral.
Durante o acto foron recoñecidas Enma Ramos Medialdea, Lourdes Durán e Milagros Cordeiro Durán, ás que se lles fixo entrega dun ramo de flores e dunha metopa conmemorativa como mostra de agradecemento polo seu exemplo de esforzo, dedicación e compromiso ao longo da súa vida profesional.
Asimesmo, a Concellería de Igualdade de Barro celebra hoxe sábado unha actividade de conmemoración do 8M.
Trátase da II edición de «As Mulleres Favoritas de Barro» , unha iniciativa na que a veciñanza elixe a unha muller significativa na súa vida, a quen expresar o seu agarimo e respecto nunha homenaxe en forma de exposición.
O acto estará conducido por duas mozas locais, Alba Novo e Alicia Ortigueira, baixo a dirección da concelleira de Igualdade, Lia Rodriguez, e farase entrega do cadro correspondente a cada muller elexida.
- Dos policías locales salen ilesos tras caer con su coche por un desnivel en una persecución nocturna en Pontevedra
- El mayor parque urbano de Pontevedra se estrenará a finales de 2026
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro