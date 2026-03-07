Barro inicia la mejora integral de los accesos al Parque da Barosa

El Concello de Barro ha iniciado las obras de mejora integral de los accesos al Parque da Natureza da Ría de Barosa, una actuación financiada por la Diputación de Pontevedra con cargo al Plan Provincia Extraordinaria. El proyecto permitirá acondicionar y humanizar la principal vía de acceso a este espacio natural mediante una intervención de cerca de quinientos metros.

La actuación contempla la implantación de medidas de seguridad vial, la mejora y reorganización de los aparcamientos, la creación de una senda peatonal segura que conectará las cascadas con el Camino de Santiago y la renovación del alumbrado público, entre otras intervenciones. El objetivo es mejorar la seguridad y la accesibilidad en uno de los principales enclaves naturales y turísticos del municipio, tanto para la vecindad como para las personas visitantes.

Noticias relacionadas

Durante la ejecución de las obras podrán producirse restricciones puntuales de tráfico, aunque el acceso al parque permanecerá abierto en todo momento. La intervención supone además un nuevo paso en la puesta en valor del Parque da Barosa y en la mejora de los servicios asociados a uno de los lugares más visitados de Barro.