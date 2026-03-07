AECC lucha por un servicio oncológico más humano e integral

La humanización de la atención sanitaria ha emergido en los últimos años como una prioridad en las políticas públicas de salud, en general, tanto en España como en Europa. En el caso del cáncer, en particular, humanizar significa incorporar la vivencia de la persona diagnosticada como eje vertebrador de la atención, entendiendo que cómo se cuida influye de manera decisiva en cómo se vive la enfermedad y en cómo se transita a lo largo de todo el itinerario asistencial. En oncología esta visión humanizadora es especialmente importante porque la enfermedad procesos prolongados, decisiones complejas y un impacto que trasciende lo estrictamente biomédico, afectando a la vida personal, familiar, social y laboral.

Ante esta realidad, pacientes y familiares, a través de AECC en Pontevedra han reclamado la necesidad de una atención oncológica más humana e integral en un acto celebrado esta mañana en la sede de la entidad en la ciudad.

Ivón Ismelda Páez, superviviente; María José Rosal y Jesús Domínguez, pacientes; Montserrat García, supervisora de enfermería de Oncología; y Carmen García, coordinadora de Atención al Paciente y Usuario de la AECC, han defendido un nuevo modelo de atención integral al cáncer basado en la humanización.

Su opinión es la que conforma este nuevo concepto de humanización presentado por AECC y que surge tras un amplio y ambicioso proceso de escucha a los pacientes oncológicos y a sus familiares para incorporarlos en el proceso de definición y diseño del modelo, con el fin de conocer qué aspectos y temas son prioritarios para ellos y poner en marcha un programa de acompañamiento a centros sanitarios y sociosanitarios basado en cuatro dimensiones estratégicas: la atención integral a la persona, la autonomía y participación de las personas con cáncer, nuevos espacios asistenciales y la promoción del bienestar y formación de los profesionales sanitarios.