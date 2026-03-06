Xunta y Concello sellan un convenio de 3 millones y avanzan en la liberación de A Xunqueira da Gándara

La Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra firmaron este viernes un protocolo de colaboración por importe de tres millones de euros para financiar dos actuaciones consideradas prioritarias para la ciudad: la reforma del pabellón de Monte Porreiro, que recibirá dos millones, y nuevas mejoras en la red de saneamiento, a las que se destinará un millón. El acuerdo, presentado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el máximo mandatario gallego, Alfonso Rueda, se enmarca en la línea de cooperación abierta entre ambas administraciones para sacar adelante proyectos concretos en la capital provincial.

Más allá de ese convenio, uno de los asuntos que centró la comparecencia fue el futuro de A Xunqueira da Gándara. Tanto el alcalde como el presidente de la Xunta coincidieron en la necesidad de liberar esa zona, actualmente ocupada en parte por instalaciones autonómicas, para recuperar ese espacio para el uso y disfrute de la ciudadanía. El objetivo pasa por reordenar los servicios que hoy se prestan allí y buscarles una nueva ubicación.

En ese proceso, la Xunta explicó que ya tiene encarrilado el traslado de una de sus instalaciones, el parque de maquinaria vinculado a Infraestruturas, que se moverá fuera de Pontevedra. Queda pendiente, sin embargo, resolver la reubicación del taller vinculado al servicio de bombeiros forestais, una infraestructura que presta apoyo operativo, especialmente en épocas de incendios, y cuya nueva localización deberá concretarse en el término municipal.

Sobre este punto, Rueda indicó que las parcelas ofrecidas inicialmente en el polígono de O Bao no se ajustaban a las necesidades técnicas planteadas por la Consellería, por lo que ahora se estudian otras alternativas, entre ellas terrenos en O Campiño. La Xunta se abre a negociar tanto la cesión de la parcela como los costes derivados de la nueva nave, dentro de unas conversaciones que ambas partes sitúan ya en una fase avanzada, con la voluntad compartida de cerrar un acuerdo después de años de debate.

Noticias relacionadas

En la comparecencia también hubo espacio para repasar otros proyectos estratégicos para Pontevedra, entre ellos el del Gran Montecelo. El presidente de la Xunta aseguró que la ampliación del hospital, con una inversión próxima a los 200 millones de euros, entra ya en su recta final y expresó su confianza en que los primeros servicios puedan comenzar a funcionar antes de que termine este año, lo que convertiría 2026 en un ejercicio clave para la renovación de las infraestructuras sanitarias de la ciudad.