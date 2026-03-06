Vuelve el juego de rol «Condados de Marín’

La Casa da Cultura de San Xulián acogerá el próximo día 28 de marzo una nueva edición de la cita de juegos de rol ‘Condados de Marín’, presentado ayer en el Ateneo Santa Cecilia y para el que hay que inscribirse a través de un formulario.

El evento se centra en los juegos de rol, con el objetivo de promocionar esta actividad, un tipo de juego de mesa narrativo diferente, de una forma accesible para todos los públicos, pero también con la intención de unir a la comunidad de jugadores de las comarcas de Pontevedra y O Morrazo.

‘Condados de Marín’ es uno de los pocos eventos de juegos de mesa de Galicia que cuenta con una oferta especializada, por eso otro de sus objetivos es promover el arte de contar historias. Además de las partidas de rol de mesa habrá juegos de miniaturas y talleres de rol.