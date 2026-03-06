Viacrucis de la Cofradía del Espíritu Santo

Esta tarde, a las 20.45 horas, la Cofradía del Espíritu Santo rezará su tercer viacrucis procesional de esta cuaresma. Este pase contará con acompañamiento musical y se celebrará en la Real Basílica de Santa María la Mayor. Desde la organización confirman que los textos que se leerán serán del escritor francés, Paul Claudel.