Viacrucis de la Cofradía del Espíritu Santo
Esta tarde, a las 20.45 horas, la Cofradía del Espíritu Santo rezará su tercer viacrucis procesional de esta cuaresma. Este pase contará con acompañamiento musical y se celebrará en la Real Basílica de Santa María la Mayor. Desde la organización confirman que los textos que se leerán serán del escritor francés, Paul Claudel.
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- El mayor parque urbano de Pontevedra se estrenará a finales de 2026
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos