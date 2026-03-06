Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Viacrucis de la Cofradía del Espíritu Santo

Esta tarde, a las 20.45 horas, la Cofradía del Espíritu Santo rezará su tercer viacrucis procesional de esta cuaresma. Este pase contará con acompañamiento musical y se celebrará en la Real Basílica de Santa María la Mayor. Desde la organización confirman que los textos que se leerán serán del escritor francés, Paul Claudel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents