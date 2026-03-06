UNED Pontevedra experimenta con la musicoterapia aplicada

El Área de Extensión Universitaria de la UNED Campus de Pontevedra organizará esta primavera tres encuentros presenciales de “self-experience” en musicoterapia aplicada, una propuesta formativa que permitirá a los participantes experimentar de forma directa el potencial terapéutico de la música en distintos contextos profesionales a través de la participación activa en experiencias musicales.

Las actividades estarán diseñadas y dirigidas por Nelson Quinteiro, musicoterapeuta, artista y dinamizador cultural con más de veinte años de experiencia en el ámbito artístico y en la aplicación de la música en contextos sociales, educativos y sanitarios.

Esta iniciativa da continuidad a una trayectoria formativa que la UNED Pontevedra viene desarrollando en los últimos años en torno a las Terapias Artístico-Creativas (TAC’s), con especial atención a la musicoterapia y al papel que desempeñan los llamados Artistas de Hospital en los procesos de humanización del entorno sanitario. Estos cursos, realizados en modalidad on line, han reunido, en sus diferentes ediciones (la actual es ya la número 7) a varios centenares de participantes procedentes tanto de Galicia como de distintos puntos de España e incluso del ámbito internacional.

El formato online permitió generar un espacio de encuentro para profesionales y personas interesadas en estas disciplinas, combinando contenidos teóricos con el análisis de experiencias reales desarrolladas por el propio docente. Sin embargo, la naturaleza profundamente vivencial de estas prácticas llevó a plantear la necesidad de dar un paso más y crear espacios de trabajo presencial donde experimentar directamente las dinámicas terapéuticas.

La UNED Pontevedra lanza, por ello, tres talleres independientes que permitirán explorar distintos ámbitos de intervención de la musicoterapia.

El primero, “Self-Experience de Musicoterapia I. Musicoterapia hospitalaria”, se celebrará el sábado 14 de marzo y propondrá una inmersión en el trabajo terapéutico con pacientes en contextos hospitalarios, incluyendo unidades de cuidados intensivos o cuidados paliativos. El objetivo es reflexionar sobre el acompañamiento musical en procesos de enfermedad y sobre el papel de la música en la humanización del cuidado.

El segundo encuentro, “Self-Experience de Musicoterapia II. Musicoterapia educativa”, será el sábado 11 de abril y se centrará en la utilización de la música como herramienta terapéutica en contextos educativos, especialmente en situaciones de diversidad funcional, trastornos del espectro autista (TEA) o TDAH.

La programación se completará el sábado 9 de mayo de 2026 con “Self-Experience de Musicoterapia III. Musicoterapia con personas mayores”, un taller orientado a explorar la musicoterapia como recurso para el bienestar, la estimulación cognitiva y el acompañamiento emocional en el proceso de envejecimiento.

Cada uno de los encuentros tendrá una duración de seis horas lectivas y se desarrollará en modalidad presencial en la sede de la UNED Pontevedra, apostando por la experimentación directa, el contacto humano y la vivencia artística de las experiencias musicales como base del aprendizaje.

Los cursos tienen un coste de 17 euros cada uno.

Con esta programación, la UNED Pontevedra refuerza su compromiso con la divulgación y el desarrollo de iniciativas formativas que conectan arte, salud y educación, fomentando nuevas herramientas para la humanización de los entornos sociales y sanitarios.