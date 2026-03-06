Junto al campo
Sanxenxo aspira a acondicionar una zona de aparcamiento en O Revel
El Concello de Sanxenxo opta a una ayuda autonómica del programa Galicia Refuxio Climático para el acondicionamiento del aparcamiento colindante al campo de fútbol municipal de O Revel en Vilalonga. La actuación tiene un coste total de 111.524 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. La subvención cubriría el 60% y el 40% restante sería asumido con fondos municipales.
El objetivo es la mejora del comportamiento hidrológico del ámbito, de acuerdo con criterios de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza. Para ello, se prevé la actuación sobre la plataforma actual, contemplando, por un lado, la demolición de una zona pavimentada existente y, por otro, la incorporación de superficies actualmente en tierra, con objeto de ampliar el ámbito del aparcamiento.
La nueva plataforma se ejecutará mediante pavimento permeable favoreciendo la infiltración y reduciendo la escorrentía superficial en comparación con la situación actual. Complementariamente, se proyecta la creación de zonas ajardinadas y la implantación de arbolado de sombra Estas zonas se delimitarán mediante bordillo separador respecto de la superficie pavimentada.
La ordenación del estacionamiento se materializará mediante el propio adoquinado, diferenciando plazas y bandas de circulación a través del color o disposición de las piezas.
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- El mayor parque urbano de Pontevedra se estrenará a finales de 2026
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos