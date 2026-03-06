Rías Baixas Film Commission impulsó más de 60 producciones el pasado año

La Diputación ha sido seleccionada para optar a los Premios Anillos de Oro del Círculo de Profesionales de las Series Españolas por la labor desarrollada a través de la Rías Baixas Film Commission durante los años 2024 y 2025. El presidente Luis López recordó que el pasado año esta entidad provincial gestionó más de 60 producciones audiovisuales, organizó un viaje de familiarización en la que se dieron cita empresas audiovisuales de renombre internacional y localizadores de grandes producciones mundiales de cine, y participó en ferias y eventos del sector audiovisual, como los celebrados en Valladolid o Londres, donde divulgó y presentó el destino Rías Baixas a plataformas como HBO o Netflix y productoras líderes del mundo.

Además, Rías Baixas Film Commission participará la próxima semana en el Festival de Cine de Málaga, hasta donde viajará con material promocional para divulgar los puntos fuertes de la provincia para la producción de rodajes cinematográficos

Por otra parte, López informó de la activación de la contratación para redactar el primer Plan Estratégico de Transformación Digital de la provincia, un documento que contará con un presupuesto de cerca de 180.000 euros y que definirá la hoja de ruta tecnológica de la administración provincial hasta 2030. Según explicó, el objetivo es diseñar una estrategia que permita adaptar la administración local a los retos de las tecnologías de la información y la comunicación, teniendo en cuenta las necesidades de los distintos agentes del territorio.

El plan se elaborará mediante un proceso participativo que incluirá el análisis de la situación actual de la digitalización en los municipios, el estudio de tendencias y buenas prácticas en otros territorios y la definición de actuaciones concretas orientadas a mejorar los servicios públicos. Entre los ámbitos en los que se pretende avanzar figuran la creación de servicios más centrados en el ciudadano, la mejora del puesto de trabajo digital en la administración, la eficiencia en la gestión de trámites y la automatización de procesos.

En materia de infraestructuras viarias, la Diputación aprobó 1,2 millones de euros para la mejora de la carretera EP-1203 O Campo-Pardavila, una intervención que será financiada íntegramente por la institución provincial. También aprobó 150.000 euros adicionales para impulsar actividades de promoción del gallego en municipios de menos de 50.000 habitantes.

En materia educativa, se destinarán 71.000 euros para que 2.800 escolares de 68 centros de una treintena de municipios participen este año en el programa ‘Vive o Rural’, que acerca al alumnado a la realidad de las actividades agrícolas y ganaderas mediante visitas a granjas escuela como Serantellos, Fervenzaventura, Kiriko, Corazón de Carballo y Río Mouro.

Además, se acordó una aportación de cerca de 800.000 euros para que el Concello de Poio afronte la mejora de las calles Sil, Umia y Oitavén en San Salvador. Son 228.000 del Plan +Provincia de 2026 y un adelante de 658.000 euros del mismo plan de 2027.