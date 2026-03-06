Reprogramación de citas médicas en el área por la huelga del 16 al 20

Los médicos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés están llamados a participar en la huelga a nivel nacional que tendrá lugar entre el 16 y el 20 de marzo para mostrar su rechazo al Estatuto Marco. Por este motivo, se están reorganizando las agendas de citas médicas tanto de esa semana como de días previos y posteriores.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha confirmado que se mantiene la huelga pese al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica de España (FPME), el cual busca evitar, precisamente, este conflicto.

Esta organización sindical, que se encuentra integrada en el comité de huelga, ha manifestado que, por tanto, se mantienen todas las movilizaciones convocadas contra este texto, siendo la principal los paros establecidos.