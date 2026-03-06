Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Vilalonga

Quejas por las multas de tráfico durante actos religiosos

El BNG de Sanxenxo se queja de recientes actuaciones de la Policía Local en Vilalonga donde se «sancionó en varias ocasiones a vehículos estacionados en las proximidades de la iglesia de O Revel cuando se celebraban entierros o aniversarios, lo que ha provocado importante malestar de los vecinos ya que los coches no afectan al tráfico y cuando hay atascos en otros puntos, la Policía no aparece».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents