Quejas por las multas de tráfico durante actos religiosos

El BNG de Sanxenxo se queja de recientes actuaciones de la Policía Local en Vilalonga donde se «sancionó en varias ocasiones a vehículos estacionados en las proximidades de la iglesia de O Revel cuando se celebraban entierros o aniversarios, lo que ha provocado importante malestar de los vecinos ya que los coches no afectan al tráfico y cuando hay atascos en otros puntos, la Policía no aparece».