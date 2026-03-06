Vilalonga
Quejas por las multas de tráfico durante actos religiosos
El BNG de Sanxenxo se queja de recientes actuaciones de la Policía Local en Vilalonga donde se «sancionó en varias ocasiones a vehículos estacionados en las proximidades de la iglesia de O Revel cuando se celebraban entierros o aniversarios, lo que ha provocado importante malestar de los vecinos ya que los coches no afectan al tráfico y cuando hay atascos en otros puntos, la Policía no aparece».
