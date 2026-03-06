El Puerto moderniza todo su sistema de control de accesos

La Autoridad Portuaria pretende modernizar sus sistema de control de accesos y trabaja en un plan que incluye la «mejora de los elementos conectados a la red de datos y comunicaciones del control de accesos al puerto, actualización y mejora del servidor central, renovación del sistema central de interfonía, así como su integración con el sistema de accesos existente y la reposición de elementos dañados de la báscula de control de peso de la mercancía que transita por el puerto transportada en camión».

Se explica que «el objetivo es renovar diversos elementos del sistema de control de accesos al recinto portuario para mantener un servicio de calidad en el control de la seguridad de personas, vehículos, mercancías e instalaciones y la reposición de elementos dañados de la báscula de control de peso de la mercancía».

Entre otras medidas, se pretende disponer de «lectores duales para poder dotar al sistema la capacidad de usar teléfonos móviles para identificarse y acceder al recinto portuario», así como « instalar la última versión disponible del sistema Smart Traffic».

En concreto, se pretende el suministro de «34 lectores QR, diez videointerfonos de 60º de visión vertical, 51 lectores duales de tarjetas mediante credenciales virtuales, o equivalente, un controlador de accesos multipuerta SmartTraffic y 3.000 acreditaciones virtuales para el sistema Smart Traffic», entre otro material.

La Autoridad Portuaria explica que «la entrada al recinto portuario y el acceso a zonas especialmente protegidas del puerto está monitorizada por un sistema de control de accesos instalado en 2020 y cuenta con equipamiento aprovechado en parte de instalaciones anteriores». Añade que «alguno de estos elementos se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y otros han entrado en obsolescencia, lo cual supone una merma en la calidad del control de la seguridad de personas, vehículos, mercancías e instalaciones. Además, se requiere soporte para poner en servicio nuevas funcionalidades del sistema. El sistema de control de peso de la mercancía que transita por el puerto transportada en camión presenta también algunos elementos deteriorados y que necesitan ser renovados».

El presupuesto es de unos 100.000 euros y ahora está en marcha el proceso de recepción de ofertas.