El precio del combustible se dispara

Otro de los servicios afectados por el conflicto bélico es el combustible cuyo precio ha repuntado en los últimos días por la tensión en el Estrecho de Ormuz. En la provincia, el diesel se ha encarecido en torno a 15 o 20 céntimos por litro y la gasolina, en torno a 10. Los precios en las gasolineras de la ciudad van, desde el gasolina 98, el más caro, rozando los 1,7 euros el litro, hasta el gasolina 95, el más barato, entre 1,55 y 1,59 el litro, en función de la distribuidora.

En cuanto al diesel, la opción económica oscila entre 1,6 y 1,65 euros el litro, mientras que la versión premium puede llegar a alcanzar los 1,7 euros el litro en algunas estaciones de servicio de Pontevedra. Los costes se siguen disparando con el paso de los días a causa de la guerra, por el momento, sin frenos.