El PP no se fía de Besteiro y reclama el archivo oficial de la variante oeste

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Alberto Pazos, urgió ayer al Gobierno central a que anule de manera inmediata el actual proyecto de la variante oeste de Caldas de Reis e inicie la redacción de un nuevo que incluya las demandas del vecindario y contemple las necesidades de los municipios afectados. Los populares no se fían del anuncio del secretario xeral del PSde G, José Ramón Gómez Besteiro, que el miércoles adelantó esa cancelación en Caldas, una decisión que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, confirmará el miércoles.

Acompañado del portavoz municipal, Fernando Pérez, Alberto Pazos mantuvo una reunión con los vecinos de Godos, una de las parroquias de Caldas más afectadas por el impacto de esta variante, para informarles de la proposición no de ley que el PPdeG llevará al próximo pleno del Parlamento sobre el diseño de esta infraestructura. Una iniciativa que, tal y como explicó, «impulsó el portavoz local y que se hace eco de las demandas y el sentir mayoritario de los vecinos».

Alberto Pazos, tras referirse al anuncio de ayer de Besteiro, dijo que espera la que sea el delegado del Gobierno de Galicia o algún representante del Ejecutivo central a que confirme esta noticia, ya que «Besteiro no tiene potestad ninguna para hacerlo». En este punto, mostró su extrañeza por la «repentina preocupación del representante socialista con respecto a esta infraestructura, ya que fue a las pocas horas de que se incluyera en el orden del día del pleno la iniciativa del PPdeG cuando anunciaba el archivo de esta obra. Nos parecería una magnífica noticia, sobre todo se es verdad», añadió.

Para el portavoz del PPdeG, la palabra de Besteiro «merece poco respeto, dados los precedentes. Es la misma persona que anunció la gratuidad de la AP-9 y seguimos pagando por usar esa vía». De ahí que el PPdeG mantenga la iniciativa para su debate en el pleno de la próxima semana.

Así, consideró que el Gobierno central debe iniciar con urgencia a redacción de un nuevo estudio informativo, que contenga alternativas de trazado adaptadas a los acuerdos plenarios alcanzados por unanimidad en los plenos de los Concellos de Caldas de Reis y Portas.

Según Alberto Pazos, de confirmarse la cancelación del actual proyecto, «lesivo para la comarca del Umia, el éxito será de los vecinos de Caldas de Reis», de los que destacó «el trabajo que vienen realizando desde hace meses para que se tengan en cuenta sus demandas». En esta misma línea, hizo hincapié en que el «único partido que está defendiendo los intereses del municipio es el PPdeG», y aprovechó para destacar «el compromiso del portavoz municipal, quien tomó el liderazgo de esta cuestión y siempre estuvo a un lado de sus vecinos».