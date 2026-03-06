Tradición religiosa
Pontevedra pide «las tres gracias»
El templo parroquial de San Bartolomé volvió a ser un hervidero de fieles para participar en la tradición de las Tres Gracias que se solicitan al Nazareno. Como cada primer viernes de marzo, largas colas llenan la calle Sarmiento, pero sin llegar a las aglomeraciones que se registraban hasta 2021 en la capilla de la calle Tetuán.
N. D.
Como cada primer viernes de marzo, los pontevedreses cumplen con el conocido rito de las Tres Gracias. Lo hacen una vez más lejos de la capilla de la calle Tetuán. Por sexto año consecutivo se decidió que la imagen del Nazareno que allí se encuentra se instalase en la iglesia de San Bartolomé, que estuvo abierta durante todo el día.
Decenas de personas devotas formaron cortas para acceder por turno a la parroquia situada en la calle Sarmiento, donde se realizó una oración cada diez minutos.
Con el traslado de este rito al templo parroquial desde la capilla de la calle Tetuán, quedan atrás quedan ya las largas colas de gente que se formaban esperando para entrar a venerar al santo, que solían dar incluso la vuelta al Teatro Principal. Ahora se repiten las colas, pero con menos intensidad, al establecerse los turnos de entrada.
La tradición de las Tres Gracias está relacionada con las tres caídas que sufrió Jesucristo de camino al Calvario. Según la costumbre, los pontevedreses se postran ante la imagen y le rezan para que les conceda tres peticiones, «tres gracias», que como decían los parroquianos «pueden ser más, dado que la bondad de Dios es ilimitada».
Fueron muchos los fieles que llevaron velas o exvotos, algunos con la forma de una parte del cuerpo por la que piden a Jesús que les cure alguna enfermedad. Los cirios eran los más vendidos, pero también los exvotos que representan una figura de cuerpo entero tienen bastante demanda. Como complemento a la parte más religiosa, puestos de rosquillas a las puertas de San Bartolomé.
