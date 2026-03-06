Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición

A Pontevedra debuxada

O proxecto ‘Pontevedra Debuxada’, impulsado polo Concello e Taller Abierto, coa colaboración das docentes da UVigo, abriu onte una mosta do proceso de creación dos tres mapas ilustrados da cidade.

A mostra estará la Casa cas Campás ata o día 26

A mostra estará la Casa cas Campás ata o día 26 / Gustavo Santos

R. P.

Pontevedr

A exposición na Casa das Campás, organizada por Begoña Paz, Iciar Ezquieta e María Covadonga Barreiro, pertencentes ás facultades de Ciencias da Educación e do Deporte e de Belas Artes pode visitarse ata o 26 de marzo. Afonda na metodoloxía e no traballo que fixo posible a reinterpretación artística do rueiro pontevedrés a través das miradas e os estilos singulares das ilustradoras Natalia Umpiérrez, Aida Alonso e Paula Chesire.

O proxecto ‘Pontevedra Debuxada’ culminou coa elaboración de tres planos ilustrados diferentes nos que cada autora ofrece unha lectura persoal de Pontevedra. Lonxe de seren simples mapas funcionais, estas pezas convértense en relatos visuais que combinan arte, identidade e memoria urbana, destacando espazos emblemáticos, escenas cotiás e elementos simbólicos da cidade.

Cada ilustradora desenvolveu unha linguaxe gráfica propia, experimentando con técnicas e procesos creativos diversos, o que dá como resultado tres interpretacións complementarias dun mesmo territorio.

Outro dos valores fundamentais de Pontevedra Debuxada foi a súa dimensión pedagóxica, pois como parte do proceso de traballo realizáronse obradoiros con nenos e nenas nos que se promoveu a observación activa do espazo urbano e o recoñecemento da contorna como fonte de aprendizaxe. A través das diferentes sesións, o alumnado experimentou coas técnicas empregadas polas ilustradoras, comprendendo o mapa non só como dispositivo de orientación, senón tamén como soporte creativo e narrativo.

