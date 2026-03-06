Dos policías locales salen ilesos tras caer con su coche por un desnivel en una persecución nocturna en Pontevedra
Ocurrió en la madrugada de este viernes en las inmediaciones de la estación de autobuses
Dos policías locales de Pontevedra que perseguían a otro vehículo, ha resultado prácticamente ilesos tras sufrir un espectacular accidente en las inmediaciones de la estación de autobuses. El coche policial se precipitó por un desnivel de varios metros y los dos agentes pudieron salir por su propio pie, uno de ellos sin heridas y el otro con lesiones leves, según informa el Concello de Pontevedra.
El suceso ocurrió poco antes de la una de la madrugada en el entorno de la calle Josefina Arruti, en el marco de una persecución a otro vehículo desde la calle José Malvar. al alcanzar el coche se produjo una pequeña colisión entre los dos que provocó que los agentes perdieran el control de su propio automóvil, invadieran la acera y acabaran en el fondo del desnivel.
El coche patrulla arrancó varios metros de la valla de protección y quedó volcado apoyado en el muro de contención.
El Concello ha señalado que fue a las 00.48 horas, después de que la Policía local identificara a un vehículo a la altura del semáforo de la calle José Malvar. Después de darle el alto, el conductor inició la huida "a gran velocidad por las calles José Malvar, Doce de Novembro, Eduardo Pondal, Estación y Josefina Arruti", donde se produjo el accidente.
Fue allí donde los agentes alcanzaron al vehículo infractor "y chocan ligeramente con él. El agente conductor pierde el control del vehículo, que invadió la acera y cayó a la acera y cayó a un solar en el cruce de la rúa Estación con Josefina Arruti", añade el Concello, que subraya que "el conductor sale ileso y el acompañante, también policía, sufre heridas leves, pero salen por su propio pie".
El vehículo perseguido ya está identificado, pero hasta el momento no constan detenciones, ya que el infractor pudo huir tras el accidente.
- El mayor parque urbano de Pontevedra se estrenará a finales de 2026
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»