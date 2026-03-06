Dos policías locales salen ilesos tras caer con su coche por un desnivel en una persecución nocturna en Pontevedra

Dos policías locales de Pontevedra que perseguían a otro vehículo, ha resultado prácticamente ilesos tras sufrir un espectacular accidente en las inmediaciones de la estación de autobuses. El coche policial se precipitó por un desnivel de varios metros y los dos agentes pudieron salir por su propio pie, uno de ellos sin heridas y el otro con lesiones leves, según informa el Concello de Pontevedra.

El suceso ocurrió poco antes de la una de la madrugada en el entorno de la calle Josefina Arruti, en el marco de una persecución a otro vehículo desde la calle José Malvar. al alcanzar el coche se produjo una pequeña colisión entre los dos que provocó que los agentes perdieran el control de su propio automóvil, invadieran la acera y acabaran en el fondo del desnivel.

El coche patrulla, en el lugar del accidente / Concello de Pontevedra

El coche patrulla arrancó varios metros de la valla de protección y quedó volcado apoyado en el muro de contención.

El Concello ha señalado que fue a las 00.48 horas, después de que la Policía local identificara a un vehículo a la altura del semáforo de la calle José Malvar. Después de darle el alto, el conductor inició la huida "a gran velocidad por las calles José Malvar, Doce de Novembro, Eduardo Pondal, Estación y Josefina Arruti", donde se produjo el accidente.

Fue allí donde los agentes alcanzaron al vehículo infractor "y chocan ligeramente con él. El agente conductor pierde el control del vehículo, que invadió la acera y cayó a la acera y cayó a un solar en el cruce de la rúa Estación con Josefina Arruti", añade el Concello, que subraya que "el conductor sale ileso y el acompañante, también policía, sufre heridas leves, pero salen por su propio pie".

Noticias relacionadas

El vehículo perseguido ya está identificado, pero hasta el momento no constan detenciones, ya que el infractor pudo huir tras el accidente.