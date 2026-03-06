La Policía sanciona a la conductora que bloqueó una ambulancia en Benito Corbal

La Policía Local identificó y propuso para sanción a una conductora que obstaculizó el paso de una ambulancia en servicio de urgencia en la calle Benito Corbal. El incidente obligó al vehículo sanitario a invadir la acera para poder continuar su trayecto y prestar asistencia.

Los hechos se produjeron cuando la mujer dejó su coche estacionado en medio de la calzada, impidiendo por completo la circulación. Ante el bloqueo, la ambulancia tuvo que sortear el turismo subiendo a la acera, una maniobra compleja que fue posible gracias a la ayuda de varios viandantes que se encontraban en ese momento en la calle.

El suceso generó una gran indignación entre las testigos y rápidamente se hizo viral tras la difusión de un vídeo en las redes sociales.

La Policía Local inició una investigación de inmediato gracias a las imágenes recibidas por parte de la ciudadanía y al visionado de las cámaras de tráfico. Una vez localizada e identificada plenamente la responsable, los agentes tramitaron una denuncia por una infracción grave, al considerar que entorpeció manifiestamente el tráfico e interfirió en el trabajo de un servicio de emergencias. Además, dada la enorme gravedad de su conducta, la Policía solicitó que la cuantía de la multa se incremente en un 30%.

Desde la Policía Local recuerdan la necesidad absoluta de respetar las normas de aparcamiento y de garantizar siempre el paso a los vehículos de emergencia, ya que su tiempo de reacción es vital para proteger la vida de las personas. Asimismo, quiere agradecer públicamente la colaboración del vecindario, destacando que su ayuda fue fundamental tanto para facilitar el paso de la ambulancia como para lograr esclarecer los hechos e identificar a la conductora.