La Policía Local intercepta tres falsas bicicletas eléctricas que superaban los 50 km/h

La Policía Local de Pontevedra detectó a tres personas circulando por las calles del municipio con unos vehículos que, aunque tenían el aspecto de bicicletas eléctricas convencionales, eran en realidad ciclomotores. Estas actuaciones se llevaron a cabo en el marco de las campañas de control de vehículos de movilidad personal (VMP) desarrolladas durante los años 2024 y 2025.

Tras las inspecciones técnicas realizadas por los agentes, se comprobó que los vehículos llevaban un acelerador en el puño y contaban con motores de hasta 1.000W de potencia. Estas características les permitían alcanzar velocidades continuadas de entre 40 y 53 kilómetros por hora, superando ampliamente los límites permitidos para las bicicletas de pedaleo asistido y los VMP. Debido a esto, la ley los considera ciclomotores eléctricos, por lo que es obligatorio tener permiso de conducir, seguro y matrícula para circular legalmente con ellos.

Las tres personas interceptadas no tenían carné de conducir, ya fuera por no haberlo obtenido nunca o por haber perdido todos los puntos. Por este motivo, la Policía abrió diligencias penitenciarias por delitos contra la seguridad vial.

Como fruto de estas intervenciones, dos de los casos ya finalizaron en sentencias firmes, mientras que el tercero se encuentra actualmente en fase de apelación.

El cuerpo municipal mantiene un contacto permanente con la Fiscalía de Seguridad vial para abordar el riesgo que suponen estos vehículos en las calles y advierte de que continuará realizando controles de vigilancia. Además, la Policía Local hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones antes de comprar un vehículo eléctrico, verificando detalles clave como la potencia real del motor, la velocidad máxima y se tiene o no acelerador independiente. Se recomienda realizar la compra en establecimientos profesionales, solicitar siempre un certificado de homologación y conservar toda la información técnica y de compra del vehículo.